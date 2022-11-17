Порошенко в разговоре с пранкерами назвал окружение Зеленского "полезными идиотами"

Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал окружение действующего главы государства Владимира Зеленского "полезными идиотами". Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися бывшим послом США в России Майклом Макфолом.

В ходе разговора блогеры от имени Макфола задались вопросом, что конкретно сейчас Вашингтон может сделать для помощи Киеву.

"Нам нужно сделать огромный шаг, чтобы сохранить единство внутри страны. Потому что мне ненавистна мысль о том, что мы переключаемся на путинский сценарий, цель которого — подорвать единство изнутри, потому что какой-то полезный идиот делает совершенно ужасные вещи в виде нападок на демократические институты", — ответил Порошенко.

Экс-президент указал, что люди из окружения главы Незалежной предлагают обрушиться с атакой на некоторых политических деятелей, предпринять определённые шаги по привлечению внимания к некоторым лицам, в том числе и к представителям правоохранительных органов, которые в первые дни бежали из Киева и выступили против политического руководства.