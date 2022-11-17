Россия потребовала от ОАЭ выдать сооснователя финансовой пирамиды Finiko
Генпрокуратура РФ потребовала экстрадировать сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича, задержанного ранее в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает РИА "Новости".
"По поручению Генеральной прокуратуры РФ Зыгмунтович З.Р. объявлен в международный розыск по каналам Интерпола с целью его ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности по части 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нём) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере)", — цитирует агентство ответ ведомства на запрос.
Сейчас запрос ГП РФ находится на рассмотрении в компетентных органах ОАЭ. По данным источника РИА "Новости", Зыгмунтович является одним из сооснователей финансовой пирамиды Finiko.
Напомним, что в июле 2021 года в правоохранительные органы пожаловались вкладчики Finiko, они заявили, что не могут вывести свои денежные средства из личного кабинета, а их аккаунты оказались недоступны. В конце августа того же года суд заочно арестовал трёх сооснователей финансовой пирамиды. Четвёртый участник мошеннической схемы Кирилл Доронин был задержан и заключён под стражу в конце июля. Предварительный ущерб от деятельности финансовой пирамиды Finiko оценивается в 5 млрд рублей.
ТАСС / Роман Балаев