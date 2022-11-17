Россия потребовала от ОАЭ выдать сооснователя финансовой пирамиды Finiko

Генпрокуратура РФ потребовала экстрадировать сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича, задержанного ранее в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает РИА "Новости".

"По поручению Генеральной прокуратуры РФ Зыгмунтович З.Р. объявлен в международный розыск по каналам Интерпола с целью его ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности по части 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нём) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере)", — цитирует агентство ответ ведомства на запрос.

Сейчас запрос ГП РФ находится на рассмотрении в компетентных органах ОАЭ. По данным источника РИА "Новости", Зыгмунтович является одним из сооснователей финансовой пирамиды Finiko.