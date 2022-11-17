Лайф снял разрушенные в результате обстрела ВСУ салон красоты и общежитие в Донецке

В распоряжении Лайфа оказалось видео последствий ночного обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины. На кадрах — разрушенный салон красоты и повреждённое общежитие.

Разрушенные в результате обстрела ВСУ салон красоты и общежитие в Донецке. Видео © LIFE

По нашим данным, прилёты, предварительно, снарядов 155 миллиметров зафиксировали в Киевском районе поздно вечером 16 ноября. В результате почти разрушен салон красоты "Ксения" на улице Университетской. Также снаряд попал в действующее общежитие. О пострадавших не сообщается.