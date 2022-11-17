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17 ноября, 07:37

ВСУ блокировали выезд на левый берег Днепра в Херсонской области

Киев заблокировал для жителей выезд через Днепр на левобережную часть Херсонской области, сообщили в администрации региона. Согласно заявлению, население до последнего времени могло покинуть правобережную часть.

"Но на данный момент эта возможность заблокирована в одностороннем порядке украинской стороной", — приводит заявление РИА "Новости".

При этом в администрации добавили, что выезд желающих из 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра продолжается.

Сальдо сообщил, что вывоз жителей Херсонской области в безопасные районы продолжается

Сальдо сообщил, что вывоз жителей Херсонской области в безопасные районы продолжается

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ стали интенсивнее обстреливать левобережную часть региона. Под атаки, по его словам, попадают города Алёшки, Каховка и Новая Каховка. Позднее стало известно, что сотрудники Администрации Новой Каховки передислоцировались из-за украинских обстрелов.

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Telegram-канал Администрации Херсонской области

Артур Лапсаков

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