ВСУ блокировали выезд на левый берег Днепра в Херсонской области

Киев заблокировал для жителей выезд через Днепр на левобережную часть Херсонской области, сообщили в администрации региона. Согласно заявлению, население до последнего времени могло покинуть правобережную часть.

"Но на данный момент эта возможность заблокирована в одностороннем порядке украинской стороной", — приводит заявление РИА "Новости".