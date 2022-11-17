ВСУ блокировали выезд на левый берег Днепра в Херсонской области
Киев заблокировал для жителей выезд через Днепр на левобережную часть Херсонской области, сообщили в администрации региона. Согласно заявлению, население до последнего времени могло покинуть правобережную часть.
"Но на данный момент эта возможность заблокирована в одностороннем порядке украинской стороной", — приводит заявление РИА "Новости".
При этом в администрации добавили, что выезд желающих из 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра продолжается.
Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ стали интенсивнее обстреливать левобережную часть региона. Под атаки, по его словам, попадают города Алёшки, Каховка и Новая Каховка. Позднее стало известно, что сотрудники Администрации Новой Каховки передислоцировались из-за украинских обстрелов.
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