"Обходились как с террористами": Трое из пяти задержанных в Египте моряков вернулись в РФ

Трое задержанных в Египте российских моряков, которые провели две недели буквально в плену, едут домой. Об этом пишет телеграм-канал "Mash на волне". В Москву уже прилетели механик Павел Гусев из Казани, кок Алексей Погребняк из Керчи и моторист Роман Воронцов из Севастополя.

Трое из пяти задержанных в Египте моряков вернулись в Москву. Видео © Telegram-канал "Mash на волне"

"Пришли 40 полицейских, разгромили весь корабль, обокрали весь экипаж, засунули в тюрьму и пытались на нас там что-то повесить. Толком не кормили, обходились с нами как с террористами, угрожали постоянно", — рассказал историю задержания Гусев.

По словам моряков, с едой им помогали неравнодушные местные жители. У россиян не было переводчика и никаких решений им объяснять не собирались, а лишь запугивали. Во время обыска, проходившего без участия моряков, у них пропали деньги, техника и различные вещи. А все просьбы связаться с консулом египетская сторона просто игнорировала.

При этом капитан и помощник пока остаются задержанными, и их дальнейшая судьба неизвестна.