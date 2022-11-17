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17 ноября, 08:00

"Обходились как с террористами": Трое из пяти задержанных в Египте моряков вернулись в РФ

Трое из пяти задержанных в Египте моряков вернулись в Россию

Трое задержанных в Египте российских моряков, которые провели две недели буквально в плену, едут домой. Об этом пишет телеграм-канал "Mash на волне". В Москву уже прилетели механик Павел Гусев из Казани, кок Алексей Погребняк из Керчи и моторист Роман Воронцов из Севастополя.

Трое из пяти задержанных в Египте моряков вернулись в Москву. Видео © Telegram-канал "Mash на волне"

"Пришли 40 полицейских, разгромили весь корабль, обокрали весь экипаж, засунули в тюрьму и пытались на нас там что-то повесить. Толком не кормили, обходились с нами как с террористами, угрожали постоянно", — рассказал историю задержания Гусев.

По словам моряков, с едой им помогали неравнодушные местные жители. У россиян не было переводчика и никаких решений им объяснять не собирались, а лишь запугивали. Во время обыска, проходившего без участия моряков, у них пропали деньги, техника и различные вещи. А все просьбы связаться с консулом египетская сторона просто игнорировала.

При этом капитан и помощник пока остаются задержанными, и их дальнейшая судьба неизвестна.

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Напомним, всё произошло 4 ноября. Грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов, было задержано в Александрии. На борту было болеутоляющее средство "Трамадол", которое запрещено в Египте, в связи с чем пятеро членов экипажа были задержаны.

Обложка ©

Telegram-канал Mash на волне

Артур Лапсаков

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