"Обходились как с террористами": Трое из пяти задержанных в Египте моряков вернулись в РФ
Трое из пяти задержанных в Египте моряков вернулись в Россию
Трое задержанных в Египте российских моряков, которые провели две недели буквально в плену, едут домой. Об этом пишет телеграм-канал "Mash на волне". В Москву уже прилетели механик Павел Гусев из Казани, кок Алексей Погребняк из Керчи и моторист Роман Воронцов из Севастополя.
Трое из пяти задержанных в Египте моряков вернулись в Москву. Видео © Telegram-канал "Mash на волне"
"Пришли 40 полицейских, разгромили весь корабль, обокрали весь экипаж, засунули в тюрьму и пытались на нас там что-то повесить. Толком не кормили, обходились с нами как с террористами, угрожали постоянно", — рассказал историю задержания Гусев.
По словам моряков, с едой им помогали неравнодушные местные жители. У россиян не было переводчика и никаких решений им объяснять не собирались, а лишь запугивали. Во время обыска, проходившего без участия моряков, у них пропали деньги, техника и различные вещи. А все просьбы связаться с консулом египетская сторона просто игнорировала.
При этом капитан и помощник пока остаются задержанными, и их дальнейшая судьба неизвестна.
Напомним, всё произошло 4 ноября. Грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов, было задержано в Александрии. На борту было болеутоляющее средство "Трамадол", которое запрещено в Египте, в связи с чем пятеро членов экипажа были задержаны.
Telegram-канал Mash на волне