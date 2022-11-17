Боррель пообещал, что ЕС возместит ущерб от санкций против РФ третьим странам
Глава дипломатии ЕС Боррель: Европа возместит ущерб пострадавшим от санкций против РФ
Евросоюз возместит возможный ущерб третьим странам, если он появится из-за санкций против России. Об этом на брифинге в Астане заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, необходимо тщательно измерить последствия санкций. Боррель считает, что они не должны влиять на логистические факторы.
"Вчера мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые мы хотели бы решить очень аккуратно, но они не направлены на экономику третьих стран. Если есть какие-то последовательные сопутствующие ущербы, мы будем их восстанавливать", — отметил глава дипломатии ЕС.
Как сообщал Лайф, антироссийские санкции со стороны Запада негативно влияют на мировую экономику. К примеру, в Британии из-за энергокризиса могут закрыться все ночные клубы. Из-за роста стоимости жилья оттуда даже вернулись на родину украинские беженцы. В октябре жители Европы получили рекордные платёжки за газ. А России же санкции помогли "осознать своё величие", об этом заявил президент Владимир Путин. Он также пошутил о том, что санкционное давление на РФ вредит только самой Европе.
Wikipedia / European Parliament