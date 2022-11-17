Боррель пообещал, что ЕС возместит ущерб от санкций против РФ третьим странам

Евросоюз возместит возможный ущерб третьим странам, если он появится из-за санкций против России. Об этом на брифинге в Астане заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, необходимо тщательно измерить последствия санкций. Боррель считает, что они не должны влиять на логистические факторы.

"Вчера мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые мы хотели бы решить очень аккуратно, но они не направлены на экономику третьих стран. Если есть какие-то последовательные сопутствующие ущербы, мы будем их восстанавливать", — отметил глава дипломатии ЕС.