"У России в 30 раз больше боеприпасов. А в авиации у русских ещё значительное превосходство. И в первую очередь это зенитные ракеты, в том числе и в зоне нашей контрнаступательной операции. И нам нужно сделать всё, что в наших силах, чтобы поставить на Украину зенитно-ракетные комплексы, самолёты F-16 и А-10, чтобы хотя бы уравновесить наступательный потенциал России, потому что нам сейчас нечем защищать свои войска от ударов с воздуха. Нам нужно запустить то, что мы обещали, так называемый ленд-лиз", — пояснил экс-президент лже-Макфолу.