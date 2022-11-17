Порошенко заявил о кратном военном превосходстве России над Украиной
Экс-президент Украины Порошенко: Нам сейчас нечем защищать свои войска от российских ударов с воздуха
Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) презентовали полную версию пранка с участием бывшего президента Украины Петра Порошенко. В новом выпуске "Шоу ВиЛ" на Rutube они показали розыгрыш политика от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола.
Порошенко, ничего не подозревая, заявил о кратном военном превосходстве ВС РФ над ВСУ и высказался о необходимости скорейшего ленд-лиза для Украины.
"У России в 30 раз больше боеприпасов. А в авиации у русских ещё значительное превосходство. И в первую очередь это зенитные ракеты, в том числе и в зоне нашей контрнаступательной операции. И нам нужно сделать всё, что в наших силах, чтобы поставить на Украину зенитно-ракетные комплексы, самолёты F-16 и А-10, чтобы хотя бы уравновесить наступательный потенциал России, потому что нам сейчас нечем защищать свои войска от ударов с воздуха. Нам нужно запустить то, что мы обещали, так называемый ленд-лиз", — пояснил экс-президент лже-Макфолу.
Порошенко также посетовал на то, что антироссийские санкции должны быть куда более изобретательными и носить экстерриториальный характер. По его мнению, военно-морские силы должны более решительно блокировать российские торговые суда с российским экспортом, а страховые компании — отказываться от работы с такими грузами.
"Я ненавижу идею о том, что Украину следует поддерживать просто деньгами", — признался он.
А ранее жертвой розыгрыша российских пранкеров стала спецпредставитель ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамила Паттен, известная по фейку о виагре для российских солдат. Она призналась, что для скандального заявления у нее не было никаких доказательств, а ещё горячо поддержала идею закона против "агрессивных гетеросексуалов", который якобы хотят ввести на Украине.
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