WP: Взрывы в Польше спровоцировало падение одной или двух украинских ракет С-300

Взрывы на востоке Польши вечером 15 ноября произошли из-за падения одной или двух украинских ракет С-300. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на информацию, полученную разведкой США.

Издание отмечает, что боеприпасы отклонились от курса. Об этом СМИ рассказал говоривший на условиях анонимности человек, который ознакомился с разведданными.