WP: Взрывы в Польше спровоцировало падение одной или двух украинских ракет С-300
Взрывы на востоке Польши вечером 15 ноября произошли из-за падения одной или двух украинских ракет С-300. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на информацию, полученную разведкой США.
Издание отмечает, что боеприпасы отклонились от курса. Об этом СМИ рассказал говоривший на условиях анонимности человек, который ознакомился с разведданными.
Напомним, ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводов, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ 15 ноября наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. Позже и власти Польши согласились с этой версией. Варшава решила не задействовать НАТО в инциденте с украинской ракетой.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka