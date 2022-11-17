Трихолог не советует мужчинам бриться налысо, а женщины — другое дело
Врач-трихолог Егжина рассказала, в каком случае после стрижки налысо вырастет шикарная шевелюра
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Врач-трихолог Людмила Егжина опровергла миф о том, что, если побриться налысо, волосы начнут расти гуще и активнее. Об этом она рассказала читателям Лайфа. По словам эксперта, сбривание никак не спровоцирует увеличение волосяных стержней из одного фолликула.
"Если пациент рассчитывает на то, что у него из небольшого количества объёма вырастет в два раза или в три раза больше стержней, то это заблуждение. Потому что даже после того, как он побреется налысо, количество активных фолликулов как было, так и останется", — объяснила она.
А вот если цель бритья наголо в том, чтобы обзавестись волосами с плотной структурой вместо пересушенной пакли, это сработает. Правда, совет в этом случае адресован скорее женщинам — у представительниц прекрасного пола волосы чаще оказываются повреждёнными из-за укладочных средств, окрашивания, утюжков и фена.
"Многие женщины волосы окрашивают, подвергают химической завивке. Плюс ко всему идёт воздействие внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, ветер, мы купаемся в солёной воде. Поэтому структура стержня волоса повреждается. Ежедневные укладки, дополнительные какие-то химические средства, агенты делают структуру стержня волоса не совсем качественной. И вот после того, как человек сбреет волосы, соответственно, будут расти здоровые стержни волоса. Они будут больше и по диаметру, и прочнее", — рассказала собеседница Лайфа.
Ранее барбер рассказал, какие расчёски сделают волосам только хуже. От металлических и деревянных расчёсок точно стоит отказаться, предупреждает эксперт. А другой собеседник Лайфа предупредил о связи резинок для волос и облысения. Оказалось, чем туже фиксируется резинка, тем хуже будут последствия.