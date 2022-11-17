Большинство москвичей захотели украсить город к Новому году
Более 50% москвичей поддержали украшение города к Новому году и отсутствие мероприятий
Уже 207 355 жителей Москвы проголосовали по вопросу о том, как праздновать Новый год в столице. Так, большая часть (53%) выступили за украшение города, однако, по их мнению, проводить массовые мероприятия не стоит. Они также проголосовали за то, чтобы вырученные средства были отправлены на поддержку СВО. Об этом сообщается на сайте "Активный гражданин".
Ещё 28% участников опроса хотят праздновать так же, как и в прошлые годы, а полученные доходы направить на помощь бойцам спецоперации. При этом 19% респондентов считают, что в этом году не стоит украшать Москву и проводить праздничные мероприятия.
Напомним, голосование среди москвичей накануне инициировал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что нет необходимости закупать новые новогодние конструкции, но "в целом город должен быть украшен и приветлив".
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LIFE / Владимир Суворов