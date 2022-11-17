Большинство москвичей захотели украсить город к Новому году

Уже 207 355 жителей Москвы проголосовали по вопросу о том, как праздновать Новый год в столице. Так, большая часть (53%) выступили за украшение города, однако, по их мнению, проводить массовые мероприятия не стоит. Они также проголосовали за то, чтобы вырученные средства были отправлены на поддержку СВО. Об этом сообщается на сайте "Активный гражданин".