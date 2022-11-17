Остеопат опроверг пять мифов о своей профессии

В общественном сознании давно укоренились стереотипы и мифы об остеопатии, которые не соответствуют действительности. В комментарии Лайфу их разобрал остеопат Андрей Леоненко.

По словам специалиста, остеопатические методы лечения базируются на убеждённости в зависимости здоровья организма от нарушений естественной подвижности тела, смещения суставов и позвонков. Это подтвердили научные исследования Института физиологии и биохимии имени Сеченова РАН. Кроме того, остеопатия не противоречит медицине, заметил Леоненко. Он напомнил, что Минздрав РФ утвердил остеопатию как направление в медицине в 2003 году.

"Можно полагать, что комиссия Минздрава, собранная из профессионалов высокого класса, разбирается в том, относится остеопатия к медицине или нет, точно лучше аудитории массмедиа. Остеопаты официально получают лицензии в соответствии с законодательством страны, школы остеопатии действуют на базе государственных медицинских высших учебных заведений", — пояснил эксперт.

В последнее время к остеопатии действительно пытаются примазаться разнообразные авантюристы, пытающиеся выдавать себя за специалистов, но отличить их легко: достаточно проверить лицензию и документы об образовании.

Настоящий остеопат является врачом, имеет высшее медицинское образование, а также пройденное обучение в институте, академии или школе остеопатии, а это не менее четырёх-пяти лет дополнительного обучения, что подтверждается соответствующими сертификатами и дипломами Андрей Леоненко

Кроме того, настоящий остеопат состоит в профессиональных сообществах или в остеопатических ассоциациях, таких как "Единый национальный регистр остеопатов", членство в них подтверждает его профессиональный статус.

Тезис о том, что остеопатия помогает лишь верящим в неё людям, не совсем верный, ведь специалисты этой сферы успешно лечат маленьких детей, которые не могут верить или не верить в её эффективность. Помимо того, есть заблуждение, что остеопатия не способна вылечить серьёзное заболевание, ведь десятки тысяч людей регулярно получают облегчение именно благодаря ей. Хороший остеопат не только лечит, но и предотвращает саму возможность появления той или иной болезни в дальнейшем, но важно помнить, что рассматривать остеопатию как универсальный способ исцеления от всех болезней неправильно, заключил наш собеседник.