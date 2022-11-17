Стоматолог объяснил, какими проблемами грозит неправильная чистка зубов перед сном

Если пропустить чистку зубов перед сном, то в полости рта будут размножаться бактерии. В дальнейшем это приведёт к налёту, зубному камню и другим неприятным последствиям. Об этом Лайфу рассказал стоматолог, главный врач клиники "Мегастом" Владимир Лосев.

По словам специалиста, чистка зубов является профилактикой различных стоматологических заболеваний, в том числе и кариеса, который возникает из-за налёта.

"Чем опасен отвердевший зубной налёт? Он становится очагом распространения бактерий в полости рта и способствует развитию кариеса. Чтобы этого не происходило, зубы необходимо регулярно чистить, делать это утром и вечером", — напомнил стоматолог.

Он отметил, что чистка зубов вечером даже важнее утренней, поскольку за день в полости рта копятся бактерии из остатков пищи, от которых обязательно нужно избавиться.

"В ночное время слюноотделение, как и многие другие процессы в организме, затормаживается. Слюна, защищающая поверхность зубов, практически не выделяется. А это значит, что зубы остаются полностью беззащитными и бактерии из остатков пищи будут размножаться в благотворной среде и наносить урон здоровью полости рта", — уточнил Лосев.

Врач рекомендовал использовать вечером не только щётку и пасту, но и зубную нить или ирригатор для чистки труднодоступных мест. Также можно дополнить чистку ополаскивателем для полости рта на основе трав или специальных противобактериальных компонентов.

В заключение эксперт посоветовал чистить поверхность языка. На ней также могут оставаться частицы пищи, которые становятся причиной распространения бактерий и неприятного запаха изо рта.