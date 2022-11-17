Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней

Заключённая в июле в Стамбуле зерновая сделка продлевается на 120 дней. Об этом в Twitter заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В результате четырёхсторонних переговоров, организованных Турцией, соглашение о черноморском зерновом коридоре продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым Турцией, Организацией Объединённых Наций, Российской Федерацией и Украиной", — написал турецкий лидер.