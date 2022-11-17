Зеленский внезапно усомнился, что упавшие в Польше ракеты могут принадлежать РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что теперь у него нет стопроцентной уверенности в происхождении упавшей на востоке Польши ракеты. При этом только вчера он настаивал, что снаряд якобы был российским, и называл Россию "страной-террористом".

"Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%. Мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши", — заявил президент Незалежной в эфире Bloomberg Global Financial News.