Зеленский внезапно усомнился, что упавшие в Польше ракеты могут принадлежать РФ
Зеленский заявил о неуверенности насчёт принадлежности упавшей в Польше ракеты
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что теперь у него нет стопроцентной уверенности в происхождении упавшей на востоке Польши ракеты. При этом только вчера он настаивал, что снаряд якобы был российским, и называл Россию "страной-террористом".
"Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%. Мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши", — заявил президент Незалежной в эфире Bloomberg Global Financial News.
Вместе с тем он подчеркнул, что пока нельзя говорить, какого типа была ракета, так как ещё не завершено расследование, к которому Киев, кстати, получил доступ.
Напомним, ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводов, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ 15 ноября наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. Позже и власти Польши согласились с этой версией. Варшава решила не задействовать НАТО в инциденте с украинской ракетой.
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