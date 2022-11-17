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17 ноября, 09:53

Власти Харьковской области сообщили о взрывах на объекте критической инфраструктуры

Взрывы произошли на объектах критической инфраструктуры в Изюмском районе Харьковской области. Об этом заявил глава местной администрации Олег Синегубов.

"Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре в Изюмском районе", — написал он в телеграм-канале.

Синегубов призвал жителей не игнорировать воздушную тревогу и прятаться в укрытиях.

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Ранее глава Одесской области сообщил об ударе по объекту инфраструктуры. Максим Марченко также попросил жителей области находиться в укрытиях.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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