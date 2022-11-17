Власти Харьковской области сообщили о взрывах на объекте критической инфраструктуры

Взрывы произошли на объектах критической инфраструктуры в Изюмском районе Харьковской области. Об этом заявил глава местной администрации Олег Синегубов.

"Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре в Изюмском районе", — написал он в телеграм-канале.

Синегубов призвал жителей не игнорировать воздушную тревогу и прятаться в укрытиях.