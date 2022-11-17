Россиянам рассказали о важных изменениях в системе полисов ОМС

Уже с 1 декабря в России изменится система учёта Обязательного медицинского страхования (ОМС). О том, как это отразится на жизни граждан, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

По её словам, нововведения, в частности, заключаются в объединении сведений о пациентах, которые получали медицинскую помощь на региональном и федеральном уровне. Также с 1 декабря в базу данных будут вносить информацию о том, где был выдан полис и где находился гражданин. При этом дети, как уточнила Финогенова, будут внесены в отдельную категорию.

"Для пациентов нововведение не только упростит процесс оформления документов, но и повысит эффективность обмена данными между различными лечебными учреждениями – участниками системы ОМС, в которые гражданин будет обращаться", — приводит агентство "Прайм" слова эксперта.

Финогенова добавила, что граждане без ОМС смогут получить электронный полис через "Госуслуги", а вот детям, которые родятся после 1 декабря, документ будут выдавать автоматически. Кроме того, россияне теперь смогут не носить с собой полис, так как медпомощь им обязаны оказать по предъявлению удостоверения личности, к примеру паспорта.