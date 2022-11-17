Каждый седьмой россиянин признался, что его раздражают голосовые сообщения

Каждого седьмого россиянина раздражают голосовые сообщения, а каждый третий вообще их не записывает. Об этом свидетельствуют результаты исследования "VK Мессенджера".

"Каждый пятый участник исследования (21%) негодует, когда получает голосовое сообщение и не имеет возможности его прослушать. А 14% такие сообщения раздражают при любых обстоятельствах. При этом почти половина опрошенных (45%) относится к ним нейтрально, а каждому пятому они нравятся", — сказано в статье.

Известно также, что 40% опрошенных не считают важным спросить у собеседника, может ли он прослушать голосовое. 18% интересуются этим иногда, а 9% — всегда. 52% респондентов заявили, что звонить в мессенджере без предупреждения разрешено хорошим знакомым, 15% считают, что это могут делать все. 17% участников опроса отметили, что о звонке в любом случае нужно говорить заранее.

Кроме того, выяснилось, что 93% респондентов пользуются в чатах стикерами и эмодзи. Согласно исследованию, 30% опрошенных не нравится разделение сообщений на много коротких. При этом 63% относятся к такому нейтрально, а 7% рассказали, что им хочется получать информацию в таком виде. Также людям задали вопросы насчёт опечаток. 37% участников исследования отметили, что их раздражают ошибки, 57% относятся к ним спокойно, а 6% даже не замечают, что какое-то слово написано неправильно.