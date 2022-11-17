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17 ноября, 10:18

Жительница Шебекина получила тяжёлые ранения после удара ВСУ из "Града"

Жительница Шебекина пострадала в результате попадания в жилой дом снаряда, выпущенного украинскими войсками из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Обстрел Шебекина. Снаряды "Града" попали в частный жилой дом. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Девушка в тяжёлом состоянии", — сообщил губернатор, добавив, что сейчас на скорой её везут в больницу.

На место происшествия выехали все оперативные службы, заметил глава региона.

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Напомним, Шебекино недавно подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. Погибли три человека. По словам Вячеслава Гладкова, основной удар пришёлся на жилую двухэтажку.

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Telegram-канал Вячеслава Гладкова (архивное фото)

Артур Лапсаков

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