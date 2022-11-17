Жительница Шебекина получила тяжёлые ранения после удара ВСУ из "Града"
Жительница Шебекина пострадала в результате попадания в жилой дом снаряда, выпущенного украинскими войсками из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Обстрел Шебекина. Снаряды "Града" попали в частный жилой дом. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Девушка в тяжёлом состоянии", — сообщил губернатор, добавив, что сейчас на скорой её везут в больницу.
На место происшествия выехали все оперативные службы, заметил глава региона.
Напомним, Шебекино недавно подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. Погибли три человека. По словам Вячеслава Гладкова, основной удар пришёлся на жилую двухэтажку.
Telegram-канал Вячеслава Гладкова (архивное фото)