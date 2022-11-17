Задержанный инженер Запорожской АЭС рассказал, как помогал ВСУ обстреливать станцию
РИА "Новости": Спецслужбы задержали инженера ЗАЭС, корректировавшего удары ВСУ по станции
Инженер Запорожской АЭС, задержанный российскими силовиками, рассказал, как помогал украинским военным обстреливать станцию. На допросе мужчина признался, что позвонил сотруднику украинских спецслужб, как только военные РФ зашли на территорию Энергодара и атомного объекта, и сообщил, где находится техника и живая сила. Видео допроса есть в распоряжении РИА "Новости".
Злоумышленник добавил, что люди из Киева поручили ему передавать все данные о силах РФ на территории ЗАЭС, после чего он рассказал представителям Украины о том, что российские военные осуществляют контрольно-пропускной режим на станции, и раскрыл места дислокации. Кроме того, по словам инженера, ему также дали указание сообщать о гражданских лицах на объекте, в частности о сотрудниках "Росатома". Мужчина помогал наносить удары по ЗАЭС и во время обстрелов.
"Приблизительно в июне-июле начались обстрелы Запорожской атомной электростанции, я ему позвонил и сказал, что происходит. <…> По данным фактам я ему подробно сообщал, куда попадают взрывы по объектам атомной электростанции, таким образом корректировал огонь", — уточнил злоумышленник.
Ранее Лайф сообщал, что раскрыты новые планы ВСУ по захвату Запорожской АЭС. Так, в Запорожье для этих целей прибыло за последнее время 300 подготовленных Британией бойцов Вооружённых сил Украины.
Getty Images / Stringer