Экономист рассказал, какие товары доступны в России по параллельному импорту

В России по параллельному импорту в первую очередь доступны дорогие товары известных брендов, например смартфоны Apple, ноутбуки MacBook, автомобили и люксовая одежда. А вот по бюджетным позициям уже в ближайшие месяцы будет ощущаться дефицит. Об этом Лайфу рассказал доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

По словам эксперта, из-за антироссийских санкций и ограничения импорта в РФ разрешили ввозить некоторые товары по параллельному импорту — закупать их у любой зарубежной компании без согласия владельцев брендов. В основном такие поставки идут из стран ЕАЭС. Например, доля экспорта компьютеров и бытовой техники из Казахстана в Россию выросла в десятки раз.

"В первую очередь по параллельному импорту сейчас доступны потребительские товары, которые вовсе или почти не производятся в нашей стране. С учётом того, что в параллельный импорт вовлекаются дополнительные страны, эти поставки становятся дороже, поэтому по обычным каналам параллельного импорта вряд ли будут поставляться недорогие массовые товары, а будут импортироваться лишь те, где доля затрат на организацию параллельного импорта в цене товара будет неощутима", — указал экономист.

Он считает, что параллельный импорт лишь частично удовлетворит спрос на зарубежные товары, поскольку запасы — особенно недорогих — уже заканчиваются. При этом он предполагает, что российские платформы (например, Wildberries) могут восполнить эту нишу, организуя линии поставок бюджетных брендов. У платформ гораздо меньшие издержки на импорт, чем по обычным каналам. Но в этом случае есть риск поставок подделок.

"Есть риск "сброса" низкокачественных и поддельных товаров на российский рынок, поскольку зарубежным производителям известно, что у отечественных потребителей нет доступа к альтернативам", — отметил собеседник Лайфа.

В заключение экономист предположил, что в период действия антироссийских санкций поставки товаров в РФ по параллельному импорту будут расти.