Поздняков: Решение Международного паралимпийского комитета по РФ вызывает подлинное отвращение
Решение Международного паралимпийского комитета о приостановке членства Паралимпийского комитета России вызывает подлинное отвращение. Об этом заявил президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.
"Вчерашнее решение Международного паралимпийского комитета вызывает подлинное отвращение. Олимпийский комитет России выражает полную поддержку нашим паралимпийцам в этот непростой момент. Уверен, вместе мы всё преодолеем", — написал он в телеграм-канале.
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Напомним, Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России в этой организации. Такое решение принято на внеочередной генеральной ассамблее. А в начале марта сборную России отстранили от участия в пекинской Паралимпиаде.
ТАСС / Александр Щербак