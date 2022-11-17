"Нафтогаз Украины" заявил о массированном ударе по газодобывающей инфраструктуре
"Нафтогаз Украины" сообщил о массированном ударе по газодобывающей инфраструктуре АО "Укргаздобыча" на востоке страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Как уточнил председатель правления "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышёв, в результате несколько объектов разрушено, некоторые получили повреждения разной степени. При этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела. Тем временем специалисты оценивают последствия атаки.
Ранее Лайф рассказывал, что власти Харьковской области сообщили о взрывах на объекте критической инфраструктуры. Жителей призвали не игнорировать воздушную тревогу и прятаться в укрытиях.
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