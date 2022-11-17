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17 ноября, 10:41

"Нафтогаз Украины" заявил о массированном ударе по газодобывающей инфраструктуре

"Нафтогаз Украины" сообщил о массированном ударе по газодобывающей инфраструктуре АО "Укргаздобыча" на востоке страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как уточнил председатель правления "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышёв, в результате несколько объектов разрушено, некоторые получили повреждения разной степени. При этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела. Тем временем специалисты оценивают последствия атаки.

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Ранее Лайф рассказывал, что власти Харьковской области сообщили о взрывах на объекте критической инфраструктуры. Жителей призвали не игнорировать воздушную тревогу и прятаться в укрытиях.

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Shutterstock

Варвара Романова

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