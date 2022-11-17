"Нафтогаз Украины" заявил о массированном ударе по газодобывающей инфраструктуре

"Нафтогаз Украины" сообщил о массированном ударе по газодобывающей инфраструктуре АО "Укргаздобыча" на востоке страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как уточнил председатель правления "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышёв, в результате несколько объектов разрушено, некоторые получили повреждения разной степени. При этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела. Тем временем специалисты оценивают последствия атаки.