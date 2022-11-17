Пасечник: Речи о вывозе жителей из ЛНР быть не может
Сейчас нет необходимости в перемещении мирных граждан из ЛНР, и врио главы ЛНР Леонид Пасечник уверен, что до этого дело не дойдёт.
"На сегодняшний день речь об эвакуации идти, в общем-то, не может. Ещё раз повторяюсь, ситуация сложная, но до этого, я уверен, дело не дойдёт", — цитирует Пасечника РИА "Новости".
Ранее об этом же заявили и власти Запорожской области. По словам врио главы региона Евгения Балицкого, вывоз мирных жителей в безопасные районы по примеру Херсона пока не рассматривается.
Обложка ©
ТАСС / Михаил Терещенко