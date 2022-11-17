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17 ноября, 10:41

Пасечник: Речи о вывозе жителей из ЛНР быть не может

Сейчас нет необходимости в перемещении мирных граждан из ЛНР, и врио главы ЛНР Леонид Пасечник уверен, что до этого дело не дойдёт.

"На сегодняшний день речь об эвакуации идти, в общем-то, не может. Ещё раз повторяюсь, ситуация сложная, но до этого, я уверен, дело не дойдёт", — цитирует Пасечника РИА "Новости".

Сальдо сообщил, что вывоз жителей Херсонской области в безопасные районы продолжается

Сальдо сообщил, что вывоз жителей Херсонской области в безопасные районы продолжается

Ранее об этом же заявили и власти Запорожской области. По словам врио главы региона Евгения Балицкого, вывоз мирных жителей в безопасные районы по примеру Херсона пока не рассматривается.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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