Пасечник: Речи о вывозе жителей из ЛНР быть не может

Сейчас нет необходимости в перемещении мирных граждан из ЛНР, и врио главы ЛНР Леонид Пасечник уверен, что до этого дело не дойдёт.

"На сегодняшний день речь об эвакуации идти, в общем-то, не может. Ещё раз повторяюсь, ситуация сложная, но до этого, я уверен, дело не дойдёт", — цитирует Пасечника РИА "Новости".