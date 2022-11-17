Диетолог рассказала о пользе какао для сердца и нервов

Натуральный какао может благотворно влиять на сердечно-сосудистую систему, понижать давление, а также предотвращать нервозные состояния. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Специалист отметила, что какао-бобы содержат много полифенолов. Это антиоксиданты, которые защищают организм от старения, предохраняют от рака и когнитивных нарушений. В какао много магния, который понижает давление. Этот продукт полезен как антидепрессант и бактерицидное средство. Напиток одновременно способствует концентрации внимания и предотвращает нервозность. Но в нём не должно быть ничего лишнего.

"Сахар нивелирует пользу многих продуктов, потому что в быстрорастворимые смеси добавляют много сахара. Есть обычный порошок какао, скажем, для кондитерских изделий — вот в нём кроме порошка какао ничего нет", — рассказала Соломатина в интервью изданию "Вечерняя Москва".

По словам диетолога, в день можно выпить одну или две чашки какао, если не добавлять в него сахар и сливки. Так он будет не очень калорийным. Но при подагре и камнях в почках с этим напитком нужно быть осторожнее.