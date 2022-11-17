Губарева вышла на связь с супругом и рассказала, когда её освободят
Муж Екатерины Губаревой ожидает, что она сегодня выйдет на свободу
Бывший "народный губернатор" Донбасса, общественный деятель Павел Губарев сообщил, что его супруга Екатерина, задержанная по делу об экономическом преступлении, уже сегодня может выйти на свободу. Об этом ему по телефону якобы сообщила она сама.
"Вчера вечером моя жена Екатерина Губарева позвонила мне и сообщила, что сегодня будет на свободе. Ждём", — написал он в телеграмм-канале.
Напомним, что Екатерина Губарева последние годы занимает должность замглавы Херсонской области. Ранее её супруг сообщил, что она пропала, а последнее место, где её видели, — здание Правительства Херсонской области в Геническе. Вскоре после этого стало известно, что Екатерину задержали по делу об экономическом преступлении и решается вопрос о мере пресечения.
Телеграм канал Катерины Губаревой