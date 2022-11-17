Губарева вышла на связь с супругом и рассказала, когда её освободят

Бывший "народный губернатор" Донбасса, общественный деятель Павел Губарев сообщил, что его супруга Екатерина, задержанная по делу об экономическом преступлении, уже сегодня может выйти на свободу. Об этом ему по телефону якобы сообщила она сама.

"Вчера вечером моя жена Екатерина Губарева позвонила мне и сообщила, что сегодня будет на свободе. Ждём", — написал он в телеграмм-канале.