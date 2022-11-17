Лайф публикует видео с моментом удара беспилотника ВСУ по нефтебазе в Орловской области

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с моментом удара беспилотника ВСУ по нефтебазе в селе Стальной Конь Орловской области. На кадрах — яркая вспышка и звук взрыва, после которого на стоящих поблизости авто сработала сигнализация.

Момент удара беспилотника ВСУ по нефтебазе в Орловской области. Видео © SHOT

Телеграм-канал уточняет, что атака дрона провалилась: несмотря на трёхметровую дыру в резервуаре, топливо не загорелось — предварительно, из-за того, что резервуар был заполнен нефтепродуктами всего на треть.