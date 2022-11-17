Лайф публикует видео с моментом удара беспилотника ВСУ по нефтебазе в Орловской области
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с моментом удара беспилотника ВСУ по нефтебазе в селе Стальной Конь Орловской области. На кадрах — яркая вспышка и звук взрыва, после которого на стоящих поблизости авто сработала сигнализация.
Момент удара беспилотника ВСУ по нефтебазе в Орловской области. Видео © SHOT
Телеграм-канал уточняет, что атака дрона провалилась: несмотря на трёхметровую дыру в резервуаре, топливо не загорелось — предварительно, из-за того, что резервуар был заполнен нефтепродуктами всего на треть.
Напомним, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что около четырёх утра 16 ноября неопознанный беспилотник атаковал нефтебазу в селе Стальной Конь. Как рассказала Лайфу местная жительница, она слышала звук взрыва. В результате происшествия никто не пострадал.