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17 ноября, 11:21

Воспитание ремнём и подзатыльниками делает детей глупее

Учёные доказали, что телесные наказания негативно отражаются на мозговой активности детей

Нейробиологи из Флоридского университета (США) выяснили, что наказания с помощью применения физической силы негативно отражаются на активности мозга ребёнка. Исследование специалистов опубликовано в журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.

В эксперименте приняли участие 149 детей от 11 до 14 лет. Добровольцы должны были пройти игру, где требовалось угадать денежную сумму. В это же время учёные проводили электроэнцефалографию (ЭЭГ) подростков, чтобы оценить нервные реакции на ошибку и правильный ответ. Через два года дети вместе с родителями заполнили анкеты с различными вопросами, а потом подростки ещё раз прошли задание с ЭЭГ. Выяснилось, что у детей, которые подвергались дома побоям, сильно деформирована нервная система. Их ответы в большинстве случаев были неверными, а реакция — замедленной.

Специалисты планируют продолжить изучать механизмы возникновения тревожности среди подростков, чтобы предложить эффективные способы лечения детей.

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А ранее Лайф сообщал, что учёные открыли способность видеоигр улучшать когнитивные способности детей. Результаты исследования показали, что дети-геймеры лучше справились с заданиями. Именно у них была замечена большая активность в областях, связанных с вниманием и памятью.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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