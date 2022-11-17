Воспитание ремнём и подзатыльниками делает детей глупее

В эксперименте приняли участие 149 детей от 11 до 14 лет. Добровольцы должны были пройти игру, где требовалось угадать денежную сумму. В это же время учёные проводили электроэнцефалографию (ЭЭГ) подростков, чтобы оценить нервные реакции на ошибку и правильный ответ. Через два года дети вместе с родителями заполнили анкеты с различными вопросами, а потом подростки ещё раз прошли задание с ЭЭГ. Выяснилось, что у детей, которые подвергались дома побоям, сильно деформирована нервная система. Их ответы в большинстве случаев были неверными, а реакция — замедленной.