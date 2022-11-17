Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 ноября, 11:16

Суд обязал Финляндию выплатить многомиллионную задолженность "Газпрому"

"Газпром": Арбитраж обязал финскую Gasum выплатить более 300 млн евро задолженности

Арбитражный суд Стокгольма обязал финскую Gasum выплатить "Газпром экспорту" задолженность в размере более 300 миллионов евро за поставки топлива. Об этом сообщила пресс-служба российского холдинга.

"Арбитражный трибунал в своём решении, помимо всего прочего, обязал Gasum выплатить "Газпром экспорту" задолженность в размере более €300 миллионов за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства "бери или плати", а также проценты за просрочку оплаты", — сказано в записи в телеграм-канале "Газпрома".

Кроме того, трибунал признал правомерность приостановки поставок газа в случае неоплаты покупателем в рублях. Суд обязал стороны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации.

Польша намерена изменить конституцию ради конфискации активов "Газпрома"

Польша намерена изменить конституцию ради конфискации активов "Газпрома"

При этом ранее финская компания Gasum заявила, что международный арбитраж отстоял её право не платить за российский газ в рублях. Финская сторона также сообщила о призыве суда к компаниям продолжить двухсторонние переговоры по контракту для урегулирования сложившейся ситуации.

Обложка ©

Telegram-канал ПАО "Газпром"

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров