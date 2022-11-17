Суд обязал Финляндию выплатить многомиллионную задолженность "Газпрому"

Арбитражный суд Стокгольма обязал финскую Gasum выплатить "Газпром экспорту" задолженность в размере более 300 миллионов евро за поставки топлива. Об этом сообщила пресс-служба российского холдинга.

"Арбитражный трибунал в своём решении, помимо всего прочего, обязал Gasum выплатить "Газпром экспорту" задолженность в размере более €300 миллионов за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства "бери или плати", а также проценты за просрочку оплаты", — сказано в записи в телеграм-канале "Газпрома".

Кроме того, трибунал признал правомерность приостановки поставок газа в случае неоплаты покупателем в рублях. Суд обязал стороны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации.