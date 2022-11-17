Пытавшимся поджечь мэрию в Челябинской области рокерам грозит пожизненное заключение

В отношении музыкантов рок-группы из города Бакала Челябинской области, которые пытались поджечь здание администрации, возбудили ещё одно уголовное дело по статье о прохождении обучения с целью теракта. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

В ходе расследования выяснилось, что 37-летний Алексей Нуриев и 27-летний Роман Насрыев начали планировать поджог ещё в сентябре. Для этого они изучали сайты, мессенджеры, читали пошаговые инструкции изготовления коктейля Молотова и инструкции, как не попасться при террористической деятельности. Всю информацию они анализировали, составляя целое учебное пособие. Подготовившись, парни купили горючее, взяли бутылки и пошли проводить испытания в лес.