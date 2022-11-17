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17 ноября, 11:09

Пытавшимся поджечь мэрию в Челябинской области рокерам грозит пожизненное заключение

Против подозреваемых в поджоге мэрии Бакала в Челябинской области возбуждено второе дело

В отношении музыкантов рок-группы из города Бакала Челябинской области, которые пытались поджечь здание администрации, возбудили ещё одно уголовное дело по статье о прохождении обучения с целью теракта. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В ходе расследования выяснилось, что 37-летний Алексей Нуриев и 27-летний Роман Насрыев начали планировать поджог ещё в сентябре. Для этого они изучали сайты, мессенджеры, читали пошаговые инструкции изготовления коктейля Молотова и инструкции, как не попасться при террористической деятельности. Всю информацию они анализировали, составляя целое учебное пособие. Подготовившись, парни купили горючее, взяли бутылки и пошли проводить испытания в лес.

Поджигателями мэрии в Челябинской области оказались безработные местные рокеры

Поджигателями мэрии в Челябинской области оказались безработные местные рокеры

Напомним, всё произошло в октябре, когда в здание мэрии города Бакала прилетели два коктейля Молотова. Задержать подозреваемых удалось на следующий день. В отношении них возбуждено дело за террористический акт. В совокупности по двум статьям им грозит пожизненное заключение.

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Telegram / SHOT

Артур Лапсаков

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