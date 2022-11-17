В ЛНР заявили об отсутствии у бойцов ВСУ мотивации сражаться

Военнослужащие Вооружённых сил Украины лишены всякой мотивации сражаться с российскими войсками. Об этом рассказал подполковник пушечно-артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР "Тобол".

"У них (солдат ВСУ. — Прим. Лайфа) даже, наверное, мотивации нет. Скорее всего, их натовские инструкторы толкают на неминуемую смерть, как и в целом украинское государство", — сказал он в беседе с Ura.ru.

По словам подполковника, киевский режим хоть и пытается отнять землю у России, а также насадить на ней свои порядки, сами украинские военные не особо заинтересованы в том, чтобы выполнять эти задачи. А прорыв в сражении зависит именно от мотивации, подчеркнул он.