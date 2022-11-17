В ЛНР заявили об отсутствии у бойцов ВСУ мотивации сражаться
Подполковник НМ ЛНР "Тобол": У солдат ВСУ нет мотивации сражаться
Военнослужащие Вооружённых сил Украины лишены всякой мотивации сражаться с российскими войсками. Об этом рассказал подполковник пушечно-артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР "Тобол".
"У них (солдат ВСУ. — Прим. Лайфа) даже, наверное, мотивации нет. Скорее всего, их натовские инструкторы толкают на неминуемую смерть, как и в целом украинское государство", — сказал он в беседе с Ura.ru.
По словам подполковника, киевский режим хоть и пытается отнять землю у России, а также насадить на ней свои порядки, сами украинские военные не особо заинтересованы в том, чтобы выполнять эти задачи. А прорыв в сражении зависит именно от мотивации, подчеркнул он.
Ранее украинские военнопленные рассказали, что их мобилизованные соотечественники массово отказываются от участия в боевых действиях. По словам пленников, таких солдат куда-то отвозят.
ТАСС / AP / Leo Correa