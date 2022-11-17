ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 ноября 2022, 11:03

В ЛНР заявили об отсутствии у бойцов ВСУ мотивации сражаться

Подполковник НМ ЛНР "Тобол": У солдат ВСУ нет мотивации сражаться

Военнослужащие Вооружённых сил Украины лишены всякой мотивации сражаться с российскими войсками. Об этом рассказал подполковник пушечно-артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР "Тобол".

"У них (солдат ВСУ. — Прим. Лайфа) даже, наверное, мотивации нет. Скорее всего, их натовские инструкторы толкают на неминуемую смерть, как и в целом украинское государство", — сказал он в беседе с Ura.ru.

По словам подполковника, киевский режим хоть и пытается отнять землю у России, а также насадить на ней свои порядки, сами украинские военные не особо заинтересованы в том, чтобы выполнять эти задачи. А прорыв в сражении зависит именно от мотивации, подчеркнул он.

Украинские военные пожаловались на безразличие офицеров
Украинские военные пожаловались на безразличие офицеров

Ранее украинские военнопленные рассказали, что их мобилизованные соотечественники массово отказываются от участия в боевых действиях. По словам пленников, таких солдат куда-то отвозят.

BannerImage

ТАСС / AP / Leo Correa

Максим Плетнёв
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar