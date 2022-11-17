В России за сутки выявили 5680 новых случаев заболевания ковидом

В РФ за сутки выявили 5680 новых случаев заболевания ковидом. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, госпитализировано 1113 человек. Выздоровело 6735 пациентов, умер 61. Наибольший прирост заболевших заметен в столице: CoViD-19 выявили у 1073 человек. При этом выписаны из больницы 911 жителей, а скончалось 11 москвичей.

Как сообщает газета "Петербургский дневник", в Северной столице положительный результат тестов на коронавирус зафиксирован у 465 человек. В то же время 561 пациент смог вылечиться, а 14 человек умерли.

В Ленинградской области CoViD-19 заразилось ещё 43 человека. 69 пациентов выздоровели, при этом смертей не зафиксировано.