Стало известно, когда "Вкусно – и точка" сменит "Макдоналдс" в Белоруссии

Рестораны быстрого питания "Макдоналдс" в Белоруссии сменят название на "Вкусно – и точка" с 22 ноября. Об этом сообщила обслуживающая сеть в республике компания "КСБ Виктори Рестораны".

В последний раз заведения откроются под брендом "Макдоналдс" 21 ноября и будут работать до 18:00.

"Но уже 22 ноября мы будем рады снова видеть вас во всех ресторанах нашей сети уже под новым брендом — "Вкусно – и точка", — сказано в записи.

О точном времени открытия точек 22 числа будет проинформировано дополнительно.