Стало известно, когда "Вкусно – и точка" сменит "Макдоналдс" в Белоруссии
Рестораны "Макдоналдс" в Белоруссии откроются под брендом "Вкусно – и точка" 22 ноября
Рестораны быстрого питания "Макдоналдс" в Белоруссии сменят название на "Вкусно – и точка" с 22 ноября. Об этом сообщила обслуживающая сеть в республике компания "КСБ Виктори Рестораны".
В последний раз заведения откроются под брендом "Макдоналдс" 21 ноября и будут работать до 18:00.
"Но уже 22 ноября мы будем рады снова видеть вас во всех ресторанах нашей сети уже под новым брендом — "Вкусно – и точка", — сказано в записи.
О точном времени открытия точек 22 числа будет проинформировано дополнительно.
Напомним, о замене бренда "Макдоналдс" на "Вкусно – и точка" в Белоруссии российская сеть сообщила 11 ноября. Тогда в компании уточнили, что это произойдёт в течение нескольких недель без приостановки деятельности заведений.
VK / "Вкусно – и точка"