Пранкер Вован объяснил, зачем Порошенко решил пожаловаться на конфликты с Зеленским
Бывший президент Украины Пётр Порошенко конфликтует с действующим главой Владимиром Зеленским. Об этом экс-лидер сам рассказал российскому пранкеру Вовану (Владимиру Кузнецову), думая, что беседует с бывшем главой американской дипмиссии в Москве Майклом Макфолом.
В интервью телеканалу "360" Вован рассказал, что экс-президент Украины, в частности, жаловался, что Зеленский не даёт ему выехать из страны, а также постоянно "вставляет палки в колёса". По мнению пранкера, такая ситуация связана с тем, что Порошенко по-прежнему является главным политическим конкурентом действующего президента.
"Понятно, что Порошенко — претендент на президентское кресло, это встречает яростное сопротивление Зеленского, борьба не прекращается. Порошенко пытается через Макфола пожаловаться американцам в очередной раз, чтобы его успокоили", — с иронией отметил Вован.
А ранее Лайф сообщал, что Порошенко признался, что использовал Минские соглашения для пополнения ВС Украины. На вопрос пранкеров, считает ли он, что соблюсти соглашения было невозможно, бывший украинский лидер ответил нет.
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