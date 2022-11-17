Порошенко признался, что использовал Минские соглашения для пополнения ВС Украины

Минские соглашения были очень талантливо написанным документом, Украине они были нужны, чтобы сформировать вооружённые силы. С таким откровенным заявлением выступил бывший президент Украины Пётр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися бывшим послом США в России Майклом Макфолом.

"Мне нужны были эти Минские соглашения, чтобы получить как минимум четыре с половиной года, чтобы сформировать украинские вооружённые силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооружённых сил в Восточной Европе", — сказал экс-президент.