Крымский мост предлагают отремонтировать за счёт инвесторов из недружественных стран

Замороженные активы иностранных инвесторов из недружественных стран можно было бы направить на восстановление Крымского моста. С таким предложением выступил в четверг глава экономического Комитета Совета Федерации Андрей Кутепов.

Он напомнил, что, по информации Центробанка, в качестве зеркальных санкций на российских банковских счетах было заморожено несколько сотен миллиардов рублей иностранцев. Эти средства могли бы пойти на восстановление не только переправы, но и другой инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия специальной военной операции, полагает сенатор.

"Предлагаю рассмотреть вопрос о направлении указанных средств на покрытие сумм, затраченных на восстановление Крымского моста, а также на восстановление коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия СВО", — приводит цитату из обращения сенатора на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко РИА "Новости".