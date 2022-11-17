Крымский мост предлагают отремонтировать за счёт инвесторов из недружественных стран
Сенатор Кутепов предложил направить замороженные активы иностранных инвесторов на ремонт Крымского моста
Замороженные активы иностранных инвесторов из недружественных стран можно было бы направить на восстановление Крымского моста. С таким предложением выступил в четверг глава экономического Комитета Совета Федерации Андрей Кутепов.
Он напомнил, что, по информации Центробанка, в качестве зеркальных санкций на российских банковских счетах было заморожено несколько сотен миллиардов рублей иностранцев. Эти средства могли бы пойти на восстановление не только переправы, но и другой инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия специальной военной операции, полагает сенатор.
"Предлагаю рассмотреть вопрос о направлении указанных средств на покрытие сумм, затраченных на восстановление Крымского моста, а также на восстановление коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия СВО", — приводит цитату из обращения сенатора на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко РИА "Новости".
Ранее в Совфеде также предложили заморозить в России активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине.