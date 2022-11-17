"Шумные сходки нужно умерить": Онищенко призвал отказаться от корпоративов

Предпринимательскому сообществу следует купить вакцины для своих сотрудников и отказаться от корпоративов. Об этом заявил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он рассказал, что из-за ковида иммунитет населения ослаб, поэтому медики с особой настороженностью ожидают сезонную вспышку гриппа. Кроме того, по словам профессора, в стране недостаточно привитых людей.

"На сегодняшний день в стране 54,9 миллиона привитых — этого мало. Я мониторю регионы — у них не хватает сегодня вакцины. А нам нужно дойти до 70 миллионов привитых. Да, государство обязано, и оно много делает, но хорошо, если будет помощь со стороны бизнеса", — сказал Геннадий Онищенко в эфире авторской программы на радио Sputnik.

Академик попросил у предпринимателей купить вакцину для сотрудников, поскольку так сами бизнесмены получат выгоду — не потеряют темпа в работе и сохранят расходы по оплате больничных листов.

Также он рекомендовал отказаться от новогодних корпоративов. По мнению Онищенко, это нужно сделать по эпидемиологическим соображениям и этическим — из-за проведения специальной военной операции на Украине. Он добавил, что в некоторых регионах могут запрещать проводить корпоративы, если подъём заболеваемости будет выше эпидемических порогов.

"Массовый падёж под горячительные напитки, всякого рода шумные выезды и сходки нужно умерить. Это будет очень правильно и с эпидемиологической, и с этической позиции", — указал Онищенко.