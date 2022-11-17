Эрдоган заявил о договорённости России и США воздержаться от применения ядерного оружия
Москва и Вашингтон договорились воздерживаться от применения ядерного оружия. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Позвольте мне сказать вам следующее: информация, которую я получил от моего начальника разведки о том, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие", — сказал Эрдоган по возвращении с саммита G20, который проходил на Бали.
Ранее в Белом доме объяснили, зачем проходила встреча главы ЦРУ Уильяма Бёрнса с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным 14 ноября в Анкаре. По словам Джона Кирби, она нужна была для сохранения коммуникации между двумя странами по вопросам безопасности.
Сайт президента Турции