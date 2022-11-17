Президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр Горшков был легендарным спортсменом, его смерть — это невосполнимая утрата. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она подчеркнула, что вся её жизнь тесно связана с Горшковым.

"Я его знаю с самого детства, целых 70 лет. У меня есть много тёплых воспоминаний за эти долгие годы. Очень больно терять такого человека. Это невосполнимая потеря", — сказала Тарасова со слезами.

Тарасова, Москвина и Мишин поделились воспоминаниями об Александре Горшкове. Видео © LIFE

Заслуженный тренер России Тамара Москвина в беседе с телеканалом "360" выразила соболезнования близким умершего и напомнила, что Горшков в паре с фигуристкой Людмилой Пахомовой вывел танцы на льду на высокий уровень и стал олимпийским чемпионом. По её словам, президент Федерации фигурного катания на коньках России душевно и по-деловому руководил организацией на протяжении многих лет.

В свою очередь российский и советский тренер, чемпион СССР 1967 года Алексей Мишин отметил человечность Горшкова и внимание к каждому спортсмену. По его словам, советский фигурист много сделал для того, чтобы его подопечные стали успешными. В беседе с телеканалом "Звезда" он отметил, что смерть Горшкова стала не только потерей важной фигуры в отечественном спорте, но и его личной утратой.