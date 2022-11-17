Путин присвоил наименование "гвардейский" 23-му истребительному авиационному полку
Президент России Владимир Путин присвоил почётное наименование "гвардейский" 23-му истребительному авиационному Таллинскому полку. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, теперь подразделение должно именоваться как 23-й гвардейский истребительный авиационный Таллинский полк. Путин отметил массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество личного состава, проявленные в боевых действиях по защите страны и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов. Указ вступает в силу со дня подписания, то есть с 17 ноября 2022 года.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин присвоил наименование "гвардейский" 277-му бомбардировочному авиационному полку — также за массовые героизм и отвагу, стойкость и мужество.