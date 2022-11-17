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Регион
Опубликовано 17 ноября 2022, 11:58
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Поливавшая грязью РФ блогерша из Челябинска обвинила хейтеров в "нелюбви к правде"

Блогерша из Челябинска, осуждавшая СВО на стримах, заявила, что фразы вырваны из контекста

Тиктокерша из Челябинска, которая в прямых эфирах регулярно поливает грязью российские власти и спецоперацию, убеждена, что ничего противозаконного она, в общем-то, не делает. В беседе с Лайфом Кристина Х., рассказала, что хейтеры вырывают фразы из контекста, а потом рассылают видеонарезки по местным пабликам.

"Я вообще в шоке, кто все эти люди, которые за меня эти ролики публикуют в разных сообществах. Для чего они это делают. <...> Я ничего противозаконного не делаю. Всё жду от [хейтеров], что они в прокуратуру напишут, но пока они только занимаются вот этим балаганом", — отметила Кристина.

Женщина считает, что на неё обрушилась волна хейта, так как "людям не нравится правда". В своей правоте, по всей видимости, блогерша убеждена, поэтому заявила, что задерживать её попросту не за что.

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Как уже рассказывал Лайф, в прямых эфирах Кристина жёстко критикует действия властей, СВО, а также высказывается в поддержку Украины. Иногда перед подписчиками она устраивает эмоциональные шоу, где рубит правду-матку с бокалом пива. Трансляциями женщины уже заинтересовались полицейские.

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VK / "Спецоперация [Z]"

Наталья Исакова
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