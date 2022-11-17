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17 ноября, 12:06

В Кремле отвергли идею публичных переговоров с Украиной

Песков объяснил, почему публичных переговоров с Украиной быть не может

Официальный Киев показывает, что не хочет договариваться, предлагая Москве вести переговоры публично. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Трудно себе представить вообще публичные переговоры. Публичных переговоров не бывает, тем более в такой сфере", — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что специальная военная операция на Украине продолжается и её цели должны быть достигнуты.

В Москве назвали идею Киева о публичных переговорах попыткой превратить дипломатию в шоу

В Москве назвали идею Киева о публичных переговорах попыткой превратить дипломатию в шоу

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал некие сигналы о том, что Россия хочет прямых переговоров. При этом он сказал о нежелании проводить переговоры с Москвой "за кулисами" и заверил, что Киев предложит публичный формат.


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Александр Юнашев

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