В Кремле отвергли идею публичных переговоров с Украиной
Песков объяснил, почему публичных переговоров с Украиной быть не может
Официальный Киев показывает, что не хочет договариваться, предлагая Москве вести переговоры публично. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Трудно себе представить вообще публичные переговоры. Публичных переговоров не бывает, тем более в такой сфере", — заявил представитель Кремля.
Он добавил, что специальная военная операция на Украине продолжается и её цели должны быть достигнуты.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал некие сигналы о том, что Россия хочет прямых переговоров. При этом он сказал о нежелании проводить переговоры с Москвой "за кулисами" и заверил, что Киев предложит публичный формат.
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