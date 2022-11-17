В Кремле отвергли идею публичных переговоров с Украиной

Официальный Киев показывает, что не хочет договариваться, предлагая Москве вести переговоры публично. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Трудно себе представить вообще публичные переговоры. Публичных переговоров не бывает, тем более в такой сфере", — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что специальная военная операция на Украине продолжается и её цели должны быть достигнуты.