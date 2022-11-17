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17 ноября, 12:02

Песков: Россия будет продолжать работу в G20

Россия продолжит работу в рамках "Большой двадцатки", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал этот формат наиболее полно представляющим ситуацию в мире.

"Все в ней ("Большой двадцатке". — Прим. Лайфа) заинтересованы. Действительно, этот формат наиболее полно в настоящий момент представляет ситуацию в мире и наиболее полно может хотя бы, что называется, "подходить к снаряду" в плане решения самых важных и актуальных проблем", — отметил представитель Кремля.

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А ранее шерпа России (доверенное лицо) Светлана Лукаш рассказала, что позиция G7 утратила доминирование, что чётко отражено в декларации по итогам саммита "Большой двадцатки", прошедшего на Бали. По её мнению, G20 удалось полностью сбалансировать язык в интересах и развивающихся экономик тоже.

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Getty Images / Britta Pedersen

Александр Юнашев

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