Песков: Россия будет продолжать работу в G20

"Все в ней ("Большой двадцатке". — Прим. Лайфа) заинтересованы. Действительно, этот формат наиболее полно в настоящий момент представляет ситуацию в мире и наиболее полно может хотя бы, что называется, "подходить к снаряду" в плане решения самых важных и актуальных проблем", — отметил представитель Кремля.