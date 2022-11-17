Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 ноября, 12:24

Российские военные лишили ВСУ ещё одного цеха по производству топлива

Представитель Минобороны Конашенков: ВС РФ уничтожили цеха военного предприятия в Павлограде

Российские военные уничтожили цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для украинской армии в Павлограде, Днепропетровская область. Об этом сообщил журналистам на брифинге в четверг официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ", — проинформировал он.

Мобилизованным пообещали вознаграждение за уничтожение и захват техники ВСУ

Мобилизованным пообещали вознаграждение за уничтожение и захват техники ВСУ

Напомним, что ещё один похожий завод был уничтожен в Павлодаре в конце октября. А уже в ноябре цеха украинского военного завода были ликвидированы в Харькове.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров