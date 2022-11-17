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Опубликовано 17 ноября 2022, 12:24

Российские военные лишили ВСУ ещё одного цеха по производству топлива

Представитель Минобороны Конашенков: ВС РФ уничтожили цеха военного предприятия в Павлограде

Российские военные уничтожили цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для украинской армии в Павлограде, Днепропетровская область. Об этом сообщил журналистам на брифинге в четверг официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ", — проинформировал он.

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Напомним, что ещё один похожий завод был уничтожен в Павлодаре в конце октября. А уже в ноябре цеха украинского военного завода были ликвидированы в Харькове.

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ТАСС / Донат Сорокин

Алексей Берковиц
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