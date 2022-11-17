Российские военные лишили ВСУ ещё одного цеха по производству топлива

Российские военные уничтожили цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для украинской армии в Павлограде, Днепропетровская область. Об этом сообщил журналистам на брифинге в четверг официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.