Российские военные лишили ВСУ ещё одного цеха по производству топлива
Представитель Минобороны Конашенков: ВС РФ уничтожили цеха военного предприятия в Павлограде
Российские военные уничтожили цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для украинской армии в Павлограде, Днепропетровская область. Об этом сообщил журналистам на брифинге в четверг официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ", — проинформировал он.
Напомним, что ещё один похожий завод был уничтожен в Павлодаре в конце октября. А уже в ноябре цеха украинского военного завода были ликвидированы в Харькове.
ТАСС / Донат Сорокин