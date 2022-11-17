Песков не согласился с заявлениями США об ответственности России за инцидент в Польше

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Белого дома о том, что США всё же возлагают на Россию ответственность за инцидент с украинской ракетой в Польше. Представитель Кремля не согласился с такой позицией и напомнил Штатам, что, если посмотреть глубже, они тоже причастны к ситуации.