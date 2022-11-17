Песков не согласился с заявлениями США об ответственности России за инцидент в Польше
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Белого дома о том, что США всё же возлагают на Россию ответственность за инцидент с украинской ракетой в Польше. Представитель Кремля не согласился с такой позицией и напомнил Штатам, что, если посмотреть глубже, они тоже причастны к ситуации.
"Если следовать этой логике, то, наверное, можно отматывать ситуацию в обратную сторону", — отметил представитель Кремля, напомнив, как США и НАТО проявили "полное нежелание" учитывать озабоченности России и обсуждать с Москвой проекты договоров.
Песков добавил, что, если бы Вашингтон в той ситуации повёл себя по-другому, возможно, необходимости в специальной военной операции не было бы.
Напомним, ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. Однако позже Белый дом заявил, что возлагает на Россию ответственность за инцидент.
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