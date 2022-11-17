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17 ноября, 12:13

Песков напомнил об обещании ООН насчёт российского экспорта

Песков: ООН обещала финализировать работу по снятию преград на экспорт продовольствия из России

Российские озабоченности были учтены при продлении зерновой сделки. Об этом в беседе с журналистами в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ООН будет работать над разблокировкой экспорта продовольствия и удобрений из нашей страны.

"Есть заверения от ООН, что работа по обеспечению экспорта российского продовольствия и удобрений будет финализирована", — добавил представитель Кремля.

Песков: В Кремле не рассматривают вариант бессрочного продления зерновой сделки

Песков: В Кремле не рассматривают вариант бессрочного продления зерновой сделки

Ранее МИД России подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Ранее об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также украинский лидер Владимир Зеленский. Текст договора четырёхсторонней зерновой сделки предусматривает автоматическое продление соглашения на 120 дней при отсутствии возражений сторон, и таких претензий не прозвучало. Однако российская сторона предупредила, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Чёрном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Алексей Берковиц

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