Песков напомнил об обещании ООН насчёт российского экспорта

Российские озабоченности были учтены при продлении зерновой сделки. Об этом в беседе с журналистами в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ООН будет работать над разблокировкой экспорта продовольствия и удобрений из нашей страны.