Появились фотографии обломков БПЛА, ударившего по нефтебазе под Орлом
Лайф публикует фото беспилотника, ударившего по нефтебазе в орловском селе Стальной Конь
Обломки ударившего по нефтебазе беспилотника. Обложка © Telegram-канал SHOT
Атаку по нефтебазе в селе Стальной Конь в Орловской области совершил украинский беспилотник "Горлица" (они производятся компанией "Антонов"). Телеграм-канал SHOT показывает обломки БПЛА.
Внутри беспилотника оказались дешёвые американские сервоприводы Savox, которые можно заказать за пару тысяч рублей. При этом "Горлица" никогда не позиционировалась как дрон-камикадзе.
Напомним, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что около четырёх утра 16 ноября неопознанный беспилотник атаковал нефтебазу в селе Стальной Конь. Как рассказала Лайфу местная жительница, она слышала звук взрыва. В результате происшествия никто не пострадал.