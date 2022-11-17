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17 ноября, 12:11

Появились фотографии обломков БПЛА, ударившего по нефтебазе под Орлом

Лайф публикует фото беспилотника, ударившего по нефтебазе в орловском селе Стальной Конь

<p>Обломки ударившего по нефтебазе беспилотника. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/46371" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обломки ударившего по нефтебазе беспилотника. Обложка © Telegram-канал SHOT

Атаку по нефтебазе в селе Стальной Конь в Орловской области совершил украинский беспилотник "Горлица" (они производятся компанией "Антонов"). Телеграм-канал SHOT показывает обломки БПЛА.

Внутри беспилотника оказались дешёвые американские сервоприводы Savox, которые можно заказать за пару тысяч рублей. При этом "Горлица" никогда не позиционировалась как дрон-камикадзе.

Обломки ударившего по нефтебазе беспилотника. Фото © Telegram-канал SHOT

Обломки ударившего по нефтебазе беспилотника. Фото © Telegram-канал SHOT

Обломки ударившего по нефтебазе беспилотника. Фото © Telegram-канал SHOT

Обломки ударившего по нефтебазе беспилотника. Фото © Telegram-канал SHOT

Лайф публикует видео с моментом удара беспилотника ВСУ по нефтебазе в Орловской области

Лайф публикует видео с моментом удара беспилотника ВСУ по нефтебазе в Орловской области

Напомним, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что около четырёх утра 16 ноября неопознанный беспилотник атаковал нефтебазу в селе Стальной Конь. Как рассказала Лайфу местная жительница, она слышала звук взрыва. В результате происшествия никто не пострадал.

Артур Лапсаков

Комментарий

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Владимир Борисоввчера в 16:48

становится все яснее что денацификацию надо проводить с сумской, черниговской и киевской областей

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