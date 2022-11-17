Появились фотографии обломков БПЛА, ударившего по нефтебазе под Орлом

Атаку по нефтебазе в селе Стальной Конь в Орловской области совершил украинский беспилотник "Горлица" (они производятся компанией "Антонов"). Телеграм-канал SHOT показывает обломки БПЛА.

Внутри беспилотника оказались дешёвые американские сервоприводы Savox, которые можно заказать за пару тысяч рублей. При этом "Горлица" никогда не позиционировалась как дрон-камикадзе.

Обломки ударившего по нефтебазе беспилотника. Фото © Telegram-канал SHOT

Обломки ударившего по нефтебазе беспилотника. Фото © Telegram-канал SHOT