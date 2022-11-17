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17 ноября, 12:08

Песков: В Кремле не рассматривают вариант бессрочного продления зерновой сделки

В Кремле не рассматривают вариант бессрочного продления зерновой сделки. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"О бессрочном продлении речи не шло", — сказал он в разговоре с журналистами, комментируя пролонгацию сделки сроком на 120 дней.

Представитель Кремля также подчеркнул, что все озабоченности Москвы по зерновой сделке были учтены. По его словам, российская сторона получила заверения ООН, что в ближайшее время будут сняты ограничения на экспорт продовольствия и удобрений из РФ.

СМИ узнали о готовности США пойти на уступку России ради продления зерновой сделки

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Как уже писал сегодня Лайф, МИД России подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Ранее об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также украинский лидер Владимир Зеленский.

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Александр Юнашев

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