Песков: В Кремле не рассматривают вариант бессрочного продления зерновой сделки

"О бессрочном продлении речи не шло", — сказал он в разговоре с журналистами, комментируя пролонгацию сделки сроком на 120 дней.

Представитель Кремля также подчеркнул, что все озабоченности Москвы по зерновой сделке были учтены. По его словам, российская сторона получила заверения ООН, что в ближайшее время будут сняты ограничения на экспорт продовольствия и удобрений из РФ.