Песков: В Кремле не рассматривают вариант бессрочного продления зерновой сделки
В Кремле не рассматривают вариант бессрочного продления зерновой сделки. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"О бессрочном продлении речи не шло", — сказал он в разговоре с журналистами, комментируя пролонгацию сделки сроком на 120 дней.
Представитель Кремля также подчеркнул, что все озабоченности Москвы по зерновой сделке были учтены. По его словам, российская сторона получила заверения ООН, что в ближайшее время будут сняты ограничения на экспорт продовольствия и удобрений из РФ.
Как уже писал сегодня Лайф, МИД России подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Ранее об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также украинский лидер Владимир Зеленский.
Shutterstock