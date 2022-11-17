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17 ноября, 12:12

Песков: Россия может добиваться целей как переговорами, так и путём спецоперации

Урегулирования украинского конфликта можно добиться как путём переговоров, так и специальной военной операцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые переговоры имеют цель. Наши цели хорошо известны, и эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров", — сказал он журналистам.

Москва открыта и к тому, и к другому, подчеркнул представитель Кремля.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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