Песков: Россия может добиваться целей как переговорами, так и путём спецоперации
Урегулирования украинского конфликта можно добиться как путём переговоров, так и специальной военной операцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любые переговоры имеют цель. Наши цели хорошо известны, и эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров", — сказал он журналистам.
Москва открыта и к тому, и к другому, подчеркнул представитель Кремля.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал два простых условия для прекращения СВО. В первую очередь Киев должен признать российскими ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым и Севастополь.