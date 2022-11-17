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17 ноября, 12:12

В Кремле назвали недопустимыми вопросы о возможности использования ядерного оружия

Россия никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия, эту тему постоянно нагнетает Запад, что недопустимо. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы считаем недопустимыми такие вопросы сами по себе, ни то что рассуждения", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, считает ли РФ возможным использование ядерного оружия.

Песков подчеркнул, что "с российской стороны никто не рассуждает на эту тему и не рассуждал", однако в европейских столицах часто говорят об этом вопросе, тем самым нагнетая напряжённость в "совершенно непозволительной, недопустимой, потенциально опасной сфере".

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Ранее в Белом доме объяснили, зачем проходила встреча главы ЦРУ Уильяма Бёрнса с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным 14 ноября в Анкаре. По словам Джона Кирби, она нужна была для сохранения коммуникации между двумя странами по вопросам безопасности.

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Александр Юнашев

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