В Тульской области задержали бывшего замминистра природных ресурсов Диану Гришину
В Тульской области задержана бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Диана Гришина, сообщает Тульская служба новостей. Предварительно, правоохранители заинтересовались чиновницей в связи с её профессиональной деятельностью. По данным СМИ, губернатор Алексей Дюмин знает о проверках, которые проводятся в отношении задержанной.
"Уверены, что правоохранительные органы оперативно и объективно разберутся в данной ситуации и дадут ей должную правовую оценку", — отметили в Правительстве Тульской области.
Ранее Лайф рассказывал про Екатерину Губареву — супругу бывшего "народного губернатора" Донбасса, общественного деятеля Павла Губарева. Она была задержана по делу об экономическом преступлении, но уже сегодня может выйти на свободу.