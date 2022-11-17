В Тульской области задержали бывшего замминистра природных ресурсов Диану Гришину

В Тульской области задержана бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Диана Гришина, сообщает Тульская служба новостей. Предварительно, правоохранители заинтересовались чиновницей в связи с её профессиональной деятельностью. По данным СМИ, губернатор Алексей Дюмин знает о проверках, которые проводятся в отношении задержанной.

"Уверены, что правоохранительные органы оперативно и объективно разберутся в данной ситуации и дадут ей должную правовую оценку", — отметили в Правительстве Тульской области.