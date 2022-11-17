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17 ноября, 12:17

В Тульской области задержали бывшего замминистра природных ресурсов Диану Гришину

В Тульской области задержана бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Диана Гришина, сообщает Тульская служба новостей. Предварительно, правоохранители заинтересовались чиновницей в связи с её профессиональной деятельностью. По данным СМИ, губернатор Алексей Дюмин знает о проверках, которые проводятся в отношении задержанной.

"Уверены, что правоохранительные органы оперативно и объективно разберутся в данной ситуации и дадут ей должную правовую оценку", — отметили в Правительстве Тульской области.

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Ранее Лайф рассказывал про Екатерину Губареву — супругу бывшего "народного губернатора" Донбасса, общественного деятеля Павла Губарева. Она была задержана по делу об экономическом преступлении, но уже сегодня может выйти на свободу.

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Правительство Тульской области

Никита Осипов

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